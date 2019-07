Das Internet zerstört Geschäftsmodelle oder macht starke Konzerne noch stärker. Anleger können von der Umbruchsituation profitieren.

Wer Joseph Alois Schumpeter gelesen hat, den überrascht es nicht, dass Microsoft, Amazon oder Apple heute Quartal für Quartal Milliarden verdienen. Die Giganten haben ihre Märkte mithilfe von Innovationen neu definiert, und "Gewinne sind die Prämien, die in einer kapitalistischen Gesellschaft für Innovation gezahlt werden", so der berühmte Nationalökonom 1939 in seinem Buch "Business Cycles". Apple etwa verdiente in den vergangenen zehn Jahren so prächtig, dass es seine Bargeldreserven von 3,5 Milliarden Euro auf heute fast 34 Milliarden Euro verzehnfachen konnte. Doch Schumpeter schob gleich eine Warnung hinterher: "Diese Prämie hat nur eine beschränkte Überlebensdauer - sie wird verschwinden, wenn Innovationen sich mit größerer Verbreitung dem Wettbewerb aussetzen müssen." So müssen sich selbst Apple, Amazon und Co. heute gegen Angreifer behaupten.

Schumpeter beschrieb vor 80 Jahren, was die aktuelle Börsenentwicklung spiegelt: die zwei Seiten der Innovation. Auf der einen stehen Marktführer, die ihren Wettbewerbsvorteil über viele Jahre in satte Gewinne ummünzen können - und fast wie Monopolisten agieren. Auf der anderen Seite die disruptiven Angreifer, die etablierte Geschäftsmodelle zertrümmern. Anleger, die an der Börse auf Innovationen setzen wollen, können zwischen zwei Strategien wählen. Entweder, sie kaufen Aktien der etablierten Innovationsführer, die hohe Gewinne einfahren. Oder, riskanter: Sie investieren in Papiere der Angreifer, in schnell wachsende, aber oft noch nicht profitable Unternehmen.

Für beide Gruppen gilt: "Schumpeter-Aktien entwickeln sich krisenfester als der Durchschnitt und ermöglichen langfristigen Werterhalt", sagt Jakub Hodek, Fondsmanager beim Münchner Vermögensverwalter Eyb & Wallwitz, der eigens Aktien nach Schumpeters Kriterien selektiert und in Marktführer und Innovatoren investiert.

Bedingung für erfolgreiche Marktführer ist, dass sie sich wandeln können. "Alte Geschäftsmodelle müssen unter Nutzung der Digitalisierung neu aufgegleist werden", sagt Alfons Cortés. Der Partner der Liechtensteiner Finanzboutique Unifinanz nennt den US-Unterhaltungskonzern Walt Disney als Beispiel: Die Disney-Aktie lief über vier Jahre nur seitwärts. Im gleichen Zeitraum legte der Aktienkurs des Streamingpioniers Netflix um zeitweise 700 Prozent zu. Nachdem Disney im April die Einführung eines eigenen Streamingdienstes angekündigt hatte, schoss der Kurs der Disney-Aktie um gut 25 Prozent nach oben. Das zeigt: Die Börse belohnt auch etablierte Platzhirsche, die stabile Erträge einfahren und die nötige Innovationskraft aufbringen, um den Übergang in die digitale Welt erfolgreich zu meistern.

Elf Innovatoren und Etablierte, die in das Schumpeter-Raster passen, bieten Anlegern enorme Chancen. Wichtig ist, dass die Unternehmen eine ausreichend hohe finanzielle Feuerkraft haben. Denn tiefe Taschen brauchen beide: Den Platzhirschen garantieren Gewinne finanzielle Flexibilität bei Investitionen in neue Geschäfte und Märkte. Innovatoren brauchen überzeugte Kapitalgeber im Rücken, weil es dauern kann, bis sich starkes Wachstum auch in den Erträgen zeigt. Am Anfang müssen es Innovatoren machen wie Amazon-Chef Jeff Bezos. Geld, das reinkam, investierte er sofort wieder. Das Kalkül dahinter: Rasch Marktanteile erobern, dann fließen die Gewinne später umso üppiger. Denn letztlich will jeder Innovator am Ende auch Monopolrenditen erwirtschaften - so wie die Platzhirsche von heute.

Die Innovatoren

Ocado: Amazon ausstechenStatt in eigenen Märkten verkauft Ocado Lebensmittel nur über seine automatisierten Lagerhäuser und liefert diese an Onlinekunden aus. Analysten halten die Lagertechnologie für fortschrittlicher als die von Amazon. Roboter fahren in den Verteilzentren autonom und kommunizieren über ein 4G-Netz miteinander. Der Konzern arbeitet an einem Roboterarm, der künftig sensible Waren wie Obst packen soll. Bisher beliefert Ocado nur Kunden in Großbritannien. Wachstum soll von anderen Lebensmittelhändlern kommen, die Ocado an die Technologieplattform mit ihrer automatisierten Logistik anschließen will. Die französische Kette Groupe Casino und der US-Lebensmittelhändler Kroger sind bereits Kunden. Kroger will mit Ocado-Technologie nun Amazon in den USA angreifen. Statt Amazon könnte Ocado den Lebensmittelhandel revolutionieren: Bisher kaufen Konsumenten weltweit nur einen Bruchteil ...

