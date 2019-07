Gleich fünf Dax-Konzerne lassen sich am Dienstag in die Zahlen blicken. Anleger beobachten außerdem einen Streit vor dem Bundesverfassungsgericht. Was die Märkte bewegt.

Der Dax zeigt sich zum Beginn der Woche wenig bewegt. Am Montag schloss der Leitindex kaum verändert zum Vortag bei 12.417 Punkten - die Handelsspanne betrug gerade einmal 84 Punkte.

Und auch am Dienstag sieht es vorbörslich so aus, als würden die Anleger es ruhig angehen lassen: Vor Handelsbeginn tritt der Dax auf der Stelle.

Blickt man allerdings auf die Termine, so stehen die Chancen gut, dass sich das noch ändert. Denn die Quartalssaison ist in Deutschland und in Europa in vollem Gange: Mit Lufthansa, Bayer, Fresenius, Fresenius Medical Care (FMC) und Heidelbergcement veröffentlichen gleich fünf Dax-Konzerne ihre Zahlen.

Und auch das Thema Konjunktur dürfte auf dem Zettel vieler Anleger stehen: So werden Zahlen zum Verbrauchervertrauen in Deutschland, Europa und in den USA veröffentlicht. Die Termine im Überblick:

1 - Vorgaben aus den USA

Die US-Börsen haben am Montag keine klare Richtung gefunden. Während der US-Leitindex Dow Jones bei 27.221 Punkten leicht im Plus lag, gab der S&P 500 0,2 Prozent auf 3.021 Zähler nach. Der Technologieindex Nasdaq verlor 0,4 Prozent auf 8.293 Punkte.

Insgesamt blieben die Anleger zwei Tage vor dem mit Spannung erwarteten Zinsentscheid der US-Notenbank Fed vorsichtig. Börsianer schauten zudem auf Auswirkungen des Handelsstreits zwischen den USA und China. Die Unsicherheit wirkte sich insbesondere bei Technologiewerten aus.

2 - Handel in Asien

Die Tokioter Börse hat am Dienstag im Plus tendiert. Experten sprachen von einer Hoffnung am Markt, dass eine bessere Entwicklung insbesondere bei Technologiewerten bevorstehe. "Die Investoren sehen zunehmend eine Erholung im Jahr 2020", sagte Chefstratege Masayuki Kubota von Rakuten Securities laut der Nachrichtenagentur Reuters.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,4 Prozent höher bei 21.695 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,3 Prozent und lag bei 1.572 Punkten.

Wenig Überraschendes hatte die japanische Notenbank zu verkünden: Sie hält weiterhin an ihrer ultralockeren Geldpolitik fest. Die Zinsen sollen mindestens bis Frühjahr 2020 extrem niedrig bleiben, teilte die Notenbank mit. Man werde nicht zögern, die geldpolitischen Zügel noch weiter zu lockern, sollte es schwerer werden, das Inflationsziel von zwei Prozent zu erreichen.

3 - Zulieferer Schaeffler gibt Gewinnwarnung

Die Serie von Hiobsbotschaften aus der Autozuliefererbranche reißt nicht ab. Am Montagabend korrigierte der Wälzlagerspezialist Schaeffler per Adhoc-Mitteilung seine Erwartungen für das laufende Jahr nach unten.

Der börsennotierte Familienkonzern rechnet nur noch mit einem Umsatzwachstum von bis zu einem Prozent, auch ein Rückgang von einem Prozent sei möglich. Bisher hatte Schaeffler ...

