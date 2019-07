DJ PTA-News: BAWAG Group AG: H1 2019: Starkes Ergebnis vor Steuern von 287 Mio. EUR (+6% vs. H1 2018)Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



- Ergebnis vor Steuern von 287 Mio. EUR (+6% vs. H1 2018); Ergebnis vor Steuern je Aktie 2,90 EUR - Nettogewinn von 219 Mio. EUR (+8% vs. H1 2018); Nettogewinn je Aktie 2,21 EUR - CET1 Quote (unter Vollanwendung der CRR) bei 15,1% nach Absorbierung der Effekte der Akquisitionen in Deutschland und der Schweiz - Kapitalrückführungspläne auf Kurs, Genehmigungsprozess der Aufsichtsbehörden läuft - Auf Kurs, Jahresziele zu erreichen



Die BAWAG Group gibt heute für das erste Halbjahr 2019 ein starkes Ergebnis vor Steuern in Höhe von 287 Mio. EUR und einen Nettogewinn von 219 Mio. EUR bekannt, was einer Steigerung von 6% bzw. 8% gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres entspricht. Der Anstieg war in erster Linie auf höhere operative Erträge zurückzuführen. Die Bank erzielte einen Return on Tangible Common Equity von 13,8%, eine Cost/Income Ratio von 42,9% und eine CET1 Quote (unter Vollanwendung der CRR) von 15,1%. Auf einer pro forma Basis liegt der Return on Tangible Common Equity bei 17,8% und die CET1 Quote bei 12,7%.



"Die BAWAG Group hat im ersten Halbjahr 2019 starke Ergebnisse erzielt, mit einem Ergebnis vor Steuern von 287 Mio. EUR und einem Nettogewinn von 219 Mio. EUR. Zusätzlich zu unserer starken operativen Performance haben wir unsere Akquisitionen aus dem Leasing- und Factoring-Business, die wir Ende 2018 verbindlich vereinbart haben, abgeschlossen und bei einer Vielzahl an operativen und strategischen Initiativen weitere Fortschritte erzielt. Die vor kurzem abgeschlossenen Akquisitionen ergänzen unser Retail & SME-Geschäft in Deutschland und unterstreichen unseren Fokus, unsere Retail- und SME-Plattform in der DACH-Region auszubauen. Wir sind auf Kurs, all unsere Ziele für das Jahr 2019 zu erreichen, und wir passen uns weiterhin an die sich verändernden Rahmenbedingungen an. Während das Marktumfeld für europäische Banken anhaltend herausfordernd ist, bleiben die Fundamentaldaten der Bank stark. Wir werden uns weiterhin auf die Aufgaben fokussieren, die wir kontrollieren können, operative Exzellenz vorantreiben und diszipliniertes und profitables Wachstum fortsetzen", sagte Chief Executive Officer Anas Abuzaakouk.



Erzielung von starken Ergebnissen im ersten Halbjahr 2019 Die operativen Kernerträge erhöhten sich um 4% auf 578 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr, was das Volumenswachstum in Kernprodukten sowie die Konsolidierung der kürzlich abgeschlossenen Akquisitionen reflektiert. Der Nettozinsertrag stieg um 6% auf 435 Mio. EUR. Der Provisionsüberschuss reduzierte sich um 2% auf 143 Mio EUR. Die operativen Aufwendungen stiegen gegenüber H1 2018 um 3%, was die Konsolidierung der Zukäufe im Jahr 2018 und 2019 reflektiert. Dies wurde teilweise kompensiert durch die Integration der Südwestbank sowie einen kontinuierlichen Fokus, operative Effizienzen innerhalb der BAWAG Group voranzutreiben.



Die Cost/Income Ratio reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr um 0,8 Prozentpunkte auf 42,9% und stimmt damit mit unserem Ziel für 2019 von unter 43% überein. Unsere CET1 Quote (unter Vollanwendung der CRR) stieg auf 15,1% (nach 14,9% in Q1 2019). Der Brutto-Kapitalaufbau von rund 60 Basispunkten im zweiten Quartal 2019 finanzierte die kürzlich getätigten Akquisitionen BFL Leasing GmbH und Health Coevo AG in Deutschland. Die Kredite und Forderungen an Kunden stiegen gegenüber Dezember 2018 um 2%. Das gesamte Kundenkreditvolumen stammt weiterhin zu rund 72% aus der DACH-Region und zu 28% aus dem übrigen Westeuropa und den USA.



Im ersten Halbjahr 2019 lag die NPL Ratio bei 1,8%. Diese und die Risikokostenquote von 14 Basispunkten spiegeln unsere anhaltende Fokussierung auf ein proaktives Risikomanagement, die Aufrechterhaltung eines konservativen Risikoprofils sowie unseren Fokus auf entwickelte Märkte wider.



Hinweis: "pro forma" berücksichtigt normalisierte regulatorische Aufwendungen, das vorgeschlagene Aktienrückkaufprogramm von bis zu 400 Mio. EUR und die Dividendenabgrenzung für H1 2019. Ergebnis (vor Steuern) je Aktie ist vor Abzug der AT1-Dividende.



Entwicklung des Kundengeschäftssegments im ersten Halbjahr 2019



Segment Retail & SME Corporates & Public Ergebnis vor Steuern (in Mio. EUR) 185 95 Nettogewinn (in Mio. EUR) 139 71 Return on Tangible Common Equity 20,2% 12,5% Cost/Income Ratio 43,5% 35,7% Risikokostenquote 0,38 Bpkte -0,12 BPkte NPL Ratio 1,9% 1,2% Das Segment Retail & SME erzielte einen Halbjahresüberschuss vor Steuern in Höhe von 185 Mio. EUR. Die Kernerträge stiegen gegenüber dem ersten Halbjahr 2018 um 5%, was die abgeschlossenen Akquisitionen in Deutschland und der Schweiz widerspiegelt sowie das Wachstum in unseren Kernprodukten. Die operativen Aufwendungen stiegen gegenüber dem Vorjahr um 7% aufgrund der Konsolidierung der Akquisitionen. In Österreich schreitet unsere eigenständige Filialstrategie Concept 21 planmäßig voran, mit einer vollständigen Entflechtung von der Österreichischen Post per Ende 2019. Parallel dazu haben wir unsere digitalen Kapazitäten erweitert, indem wir unsere Point-of-Sale-Finanzierungs-Angebote gestartet und unsere neue Digital-Banking-App "klar" auf den Markt gebracht haben. Zusätzlich repräsentieren unsere vor kurzem gestarteten Retail-Partnerschaften wichtige Kanäle zur Neukundengewinnung. Im ersten Halbjahr 2019 haben wir unsere Partnerschaften mit MediaMarktSaturn Österreich, METRO Cash & Carry Österreich und dem jö Bonusclub der REWE-Gruppe gestartet, bei dem wir Startpartner aus der Finanzdienstleistungsbranche sind.



Das Segment Corporates & Public steuerte im ersten Halbjahr 2019 ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von 95 Mio. EUR bei. Die operativen Kernerträge blieben weitgehend stabil, wobei der Schwerpunkt auf risikoadjustierten Renditen lag. Operative Aufwendungen gingen um 14% zurück, was kontinuierlich durchgeführte Maßnahmen zur Effizienzsteigerung reflektiert. Wir sehen gute Gelegenheiten bei Asset-Backed-Lending-Transaktionen, allerdings sehen wir weiterhin anhaltenden Preisdruck im gesamten Corporate-Lending-Bereich. Unser Fokus wird weiterhin auf risikoadjustierten Renditen, diszipliniertem Underwriting sowie Geduld liegen, ohne bloß Geschäft um des Volumens willen abzuschließen.



Weitere Highlights



- BAWAG Group von Global Finance als "Beste Bank in Österreich 2018" ausgezeichnet Global Finance, eines der führenden Magazine für Finanz- und Kapitalmarktfragen, zeichnete die BAWAG Gruppe zum dritten Mal in Folge als "Österreichs Beste Bank" aus. Es ist uns eine Ehre, erneut für die erfolgreiche Entwicklung der Bank ausgezeichnet zu werden.



- jö Bonus Club Im Februar 2019 gründete die REWE-Gruppe in Österreich mit anderen führenden Retail-Partnern den größten Kundenclub Österreichs: den jö Bonus Club. Wir freuen uns, der Startpartner des jö Bonus Clubs im Finanzdienstleistungssektor zu sein. Der Bonusclub wurde im Mai 2019 gestartet.



- Initiativen zur Optimierung der Gesamtkapitalausstattung Die BAWAG Group hat die Optimierung ihrer Gesamtkapitalausstattung abgeschlossen. Im März 2019 hat die BAWAG Group 400 Mio. EUR Tier-2-Kapital ausgegeben. Die BAWAG P.S.K. ist erfolgreich an den Covered-Bond-Markt zurückgekehrt und hat im Juni 2019 einen hypothekarisch besicherten Covered Bond in Höhe von 500 Mio. EUR mit einer Laufzeit von 15 Jahren emittiert und damit einen soliden Zugang zu langfristiger Finanzierung zu attraktiven Konditionen unter Beweis gestellt.



- Start der neuen digitalen Banking-App "klar" Im Mai 2019 startete die BAWAG P.S.K. ihre neue Digital-Banking-App "klar". Wir haben unser Digital Banking neu gestaltet, um unseren Kunden ein völlig neues, digitales Kundenerlebnis zu bieten. Die neue App "klar" beinhaltet verschiedene neue und verbesserte Banking-Funktionen. Neue Funktionen wie der Personal Finance Manager "klar sehen" und die "klarPIN" für Banküberweisungen führen zu einer Vereinfachung des Online-Selfservice.



- Closing aller 3 im Jahr 2018 unterzeichneten Akquisitionen Im März 2019 fand das Closing der Akquisition der Zahnärztekasse AG in der Schweiz statt, im Mai 2019 haben wir das erfolgreiche Closing der Akquisition der BFL Leasing GmbH und Health Coevo AG bekannt gegeben. Die BFL Leasing GmbH mit Hauptsitz in Eschborn bei Frankfurt ist ein spezialisierter Finanzie-rungsanbieter, der Leasing-Dienstleistungen und -Produkte für Technologie und Equipment anbietet. Die Health Coevo AG mit Sitz in Hamburg ist ein führender Dental-Factoring-Marktteilnehmer, der in diesem Bereich Finanzierungsprodukte und Abrechnungsdienstleistungen anbietet.



- BAWAG P.S.K. erwirbt 49% der Anteile an der Finventum GmbH, dem Gründer von Savity Im Juni 2019 erwarb die BAWAG P.S.K. 49% der Anteile am Fintech Finventum GmbH, dem Gründer der Savity Vermögensverwaltung GmbH (Savity). easybank hat eine Partnerschaft mit Savity gestartet, um deren Dienstleistungen easybank-Kunden verfügbar zu machen. Der Savity-Service ermöglicht easybank-Kunden den Zugang zu professioneller Vermögensverwaltung ab einem Investment von 10.000 EUR.



Ausblick und Ziele Die BAWAG Group hat im ersten Halbjahr 2019 starke Ergebnisse erzielt und befindet sich auf Kurs, die Jahresziele zu erreichen.



Unsere Ziele für 2019-2020 lauten wie folgt:



Ziele 2019 2020 Ergebnis vor Steuern (Wachstum) >6% >6% (MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresJuly 30, 2019 01:00 ET (05:00 GMT)Ergebnis vor Steuern (Absolutbetrag) >600 Mio. EUR >640 Mio. EUR Cost/Income Ratio <43% <40% Return on Tangible Common Equity 15-20% 15-20% Common Equity Tier 1 Quote (fully loaded) 12-13% 12-13% Gewinn vor Steuern je Aktie (in EUR) >6,00 >6,40 Nettogewinn je Aktie (in EUR) >4,50 >4,80 In Bezug auf Kapitalaufbau und Ausschüttungen an die Aktionäre streben wir eine jährliche Dividendenausschüttung in Höhe von 50% des den Aktionären zurechenbaren Nettogewinns an und werden zusätzliches Überschusskapital für Investitionen in organisches Wachstum sowie die Umsetzung ergebnissteigernder Akquisitionen in Übereinstimmung mit unserem konzernweiten RoTCE-Ziel verwenden.



Soweit Überschusskapital nicht über ein solches organisches Wachstum und M&A eingesetzt wird, sagen wir zu, Überschusskapital in Abhängigkeit einer jährlichen Bewertung an die Aktionäre rückzuführen. Der Vorstand evaluiert aktiv Aktienrückkauf-Optionen. Am 30. April hat die Hauptversammlung unseren Beschlussvorschlägen zugestimmt, Aktien im Gegenwert von bis zu 400 Mio. EUR rückzuerwerben und einzuziehen. Die Genehmigung der Aufsichtsbehörden ist ausstehend. Weiters zahlten wir am 10. Mai 2019 eine Dividende für das Jahr 2018 in Höhe von 215 Mio. EUR (entspricht 50% des ausschüttungsfähigen Nettogewinns 2018) aus.



Über die BAWAG Group Die BAWAG Group AG ist die börsennotierte Holdinggesellschaft der BAWAG P.S.K. mit Sitz in Wien und den wesentlichen Töchtern easybank, easyleasing und start:bausparkasse in Österreich, der Südwestbank, BFL Leasing GmbH, Health Coevo AG und der start:bausparkasse in Deutschland sowie der Zahnärztekasse AG in der Schweiz. Mit 2,5 Millionen Kunden ist die BAWAG P.S.K. eine der größten Banken in Österreich und verfügt über eine landesweit bekannte Marke. Sie verfolgt ein einfaches und transparentes Geschäftsmodell, das auf niedriges Risiko, Effizienz sowie regional auf Österreich, Deutschland und entwickelte Märkte ausgerichtet ist. Die BAWAG Group betreut Privat-, KMU- und Firmenkunden und bieten ihnen ein breites Sortiment an Spar-, Zahlungsverkehrs-, Kredit-, Leasing- und Veranlagungsprodukten sowie Bausparen und Versicherungen über verschiedene Online- und Offline-Vertriebswege an. Die Bereitstellung von einfachen, transparenten und erstklassigen Produkten sowie Dienstleistungen, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen, steht in allen Geschäftsbereichen im Zentrum ihrer Strategie.



Auf der Investor-Relations-Website der BAWAG Group https://www.bawaggroup.com/IR finden sich weitere Informationen, darunter auch Finanz- und sonstige Informationen für Investoren.



