Seit Jahren steigen die Preise am Immobilienmarkt, befeuert durch niedrige Zinsen für Baukredite. Ein Vergleich zeigt: Einige Kombi-Darlehen aus Bausparvertrag und Kredit schlagen mittlerweile sogar Volltilger-Darlehen.

Hieß es früher "Lage, Lage, Lage", wenn es um den Immobilienkauf ging, lautet das Motto heute scheinbar "Zinsen, Zinsen, Zinsen". Niedrige Bauzinsen sorgen dafür, dass viele Haushalte jetzt ihre eigenen vier Wände finanzieren können. Auch wenn die Preise für Häuser und Wohnungen in den vergangenen Jahren kräftig angezogen sind, den Traum von der eigenen Immobilie können und wollen sich immer mehr Menschen erfüllen. Denn noch immer wohnen mehr als die Hälfte der Deutschen zur Miete. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern besteht mit Blick auf die Wohneigentumsquote erheblicher Nachholbedarf.

Künftige Eigentürmer haben neben den Bau- oder Kaufpreisen vor allem den Zins im Blick. Der ist noch immer extrem niedrig und dürfte es wohl auch erstmal bleiben. "Wir erwarten kurzfristig gleichbleibend günstige Zinsen, mit geringfügigen Schwankungen", sagt Mirjam Mohr, Vorständin Privatkundengeschäft beim Baufinanzierungsvermittler Interhyp. "Eine nachhaltige Trendwende sehen wir eher in weiterer Ferne, aktuell ist sie nicht in Sicht", so Mohr. Das prognostizieren auch die Zinsexperten von zehn deutschen Kreditinstituten, die die Interhyp monatlich für ihr Bauzins-Trendbarometer befragt. Es gibt also keinen Grund zum übereilten Immobilienkauf, nur weil man sich vor stark steigenden Finanzierungskosten - Stichwort Zinsänderungsrisiko - schützen möchte.

Mit Bausparvertrag noch günstiger

Doch schon kleine Zinsunterschiede haben bei Immobilienkrediten eine große Wirkung, schnell geht es da um Zehntausende Euro. Ein Zinsvergleich lohnt sich deshalb in jedem Fall, denn die Hausbank macht nicht zwangsläufig das beste Angebot. Auch lohnt es, verschiedene Finanzierungsformen miteinander zu vergleichen. Die FMH-Finanzberatung hat für die WirtschaftsWoche ein durchschnittliches Volltilger-Darlehen, bei dem der Kredit am Ende der Laufzeit vollständig abbezahlt ist, mit einem Kombi-Darlehen vergleichen - also der Kombination eines Baudarlehens mit einem Bausparvertrag. Dabei sollte sich die monatliche Rate nur unwesentlich unterscheiden. Die FMH-Umfrage unter bundesweiten Banken und großen Vermittlern zeigt: Mitunter ist das Kombi-Darlehen sogar günstiger.

Angenommen wurde ein Immobilienpreis von 400.000 Euro und eine Darlehenssumme von 300.000 Euro - eine übliche Finanzierungsanfrage. Der "Dr. Klein Trendindikator Baufinanzierung" zeigte zuletzt, dass die durchschnittliche Darlehenshöhe binnen eines Jahres um 34.000 Euro auf 252.000 Euro gestiegen ist und damit erstmals über der Marke von 250.000 Euro lag. Geschuldet sei das auch den steigenden Immobilienpreisen. Die Deutschen finanzieren einen Anteil von 84,34 Prozent über Fremdkapital. "Finanzierungen in Deutschland bleiben jedoch sicher, weil Kreditinstitute hierzulande die Bonität der Kreditnehmer genau einschätzen", so die Experten von Dr. Klein. Einer hohen Beleihung der Immobilie - dem sogenannten ...

