Der Euro ist im frühen Handel am Dienstag leicht gesunken. Leichte Kursgewinne gab es beim Yen, das britische Pfund fällt hingegen noch tiefer.

Der Euro hat am Dienstag die Kursgewinne vom Vorabend nicht ganz halten können und ist im frühen Handel leicht gesunken. Die Gemeinschaftswährung wurde am Morgen bei 1,1137 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Montagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Euro-Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1119 Dollar festgesetzt.

Am Devisenmarkt rückte die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed immer stärker in den Fokus, die an diesem Mittwochabend (MESZ) erwartet wird. ...

