Nur kurz schaute der Deutsche Aktienindex am Montag über eine seit Wochen markante Verkaufszone. Damit geht die Konsolidierung in die Verlängerung, auch der viel beachtete Monatsdurchschnitt zeigt inzwischen seitwärts. Dennoch sollten Anleger wachsam bleiben. In den zurückliegenden Wochen scheiterte der DAX mehrfach an einer nachhaltigen Rückeroberung ...

