Die Bawag Group gibt heute für das erste Halbjahr 2019 ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von 287 Mio. Euro und einen Nettogewinn von 219 Mio. Euro bekannt, was einer Steigerung von 6% bzw. 8% gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres entspricht. Der Anstieg war den Angaben zufolge in erster Linie auf höhere operative Erträge zurückzuführen. Die Bank erzielte einen Return on Tangible Common Equity von 13,8%, eine Cost/Income Ratio von 42,9% und eine CET1 Quote (unter Vollanwendung der CRR) von 15,1%. Auf einer pro forma Basis liegt der Return on Tangible Common Equity bei 17,8% und die CET1 Quote bei 12,7%. "Zusätzlich zu unserer starken operativen Performance haben wir unsere Akquisitionen aus dem Leasing- und Factoring-Business, die wir Ende ...

