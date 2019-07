Am Dienstag zeigt sich zum Auftakt am deutschen Aktienmarkt keine einheitliche Tendenz. Während sich auch die US-Börsen am Vorabend im späten Handel uneinheitlich zeigten, legten die Kurse an den fernöstlichen Aktienmärkten am Dienstag überwiegend zu. Vor Xetra-Handelsstart wurde der DAX -0,02% kaum verändert bei 12.424 Punkten taxiert.Auch am Montag hatte der Leitindex praktisch auf der Stelle getreten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...