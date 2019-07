Die Kauflaune der Verbraucher hat im Juli zum dritten Mal in Folge abgenommen und dürfte im August weiter sinken. Das wirkt sich auch auf den Dax aus.

Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwoch dümpelt der Dax rund um die Marke von 12.400 Punkten vor sich hin: Am Dienstagmorgen notiert der Deutsche Leitindex 0,2 Prozent leichter bei 12.397 Punkten, nachdem er am Vortag quasi unverändert bei 12.417 Zählern aus dem Handel gegangen war.

Der leichte Verlust am Dienstagmorgen erklärt sich unter anderem durch das schwächelnde Konsumklima: Laut der vom Marktforschungsinstitut GfK monatlich erstellten Konsumklimastudie nahm die Kauflaune der Verbraucher im Juli zum dritten Mal in Folge ab. Für August prognostizieren die Marktforscher einen Rückgang beim Konsumklima um 0,1 Punkte auf 9,7 Zähler nach 9,8 Punkten im Juli. Das ist der niedrigste Wert seit April 2017. Für das Gesamtjahr geht GfK-Konsumklimaexperte Rolf Bürkl aber weiter von einem Anstieg der privaten Konsumausgaben um etwa 1,5 Prozent aus - im vergangenen Jahr lag das Plus bei 1,1 Prozent.

Zusätzliche Bewegung könnten am Nachmittag die US-Konsumausgaben bringen. Von diesen Zahlen erhoffen sich Anleger Rückschlüsse auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten Zinssenkungen der US-Notenbank. Die Käufe der Verbraucher gelten als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft.

Die Kursbewegung im Dax dürfte sich aber in Grenzen halten. Der Sentimentexperte Stephan Heibel hat bereits vor einer Woche den Anlegern geraten, ihren Urlaub zu genießen. An dieser Prognose hat sich nichts geändert. Alle Indikatoren des Handelsblatt Dax-Sentiments, eine wöchentliche Umfrage unter mehr als 3500 Anlegern, sind als neutral zu interpretieren.

"Aus Sicht der Anlegerstimmung lässt sich derzeit ...

