Der Katalysator basiert auf Indiumoxid dem Spuren von Palladium beigemischt wurden. Dadurch konnte die Aktivität des Katalysators deutlich erhöht werden. Das CO2 zur Methanolsynthese lasse sich mit dem Verfahren aus der Luft gewinnen. Die ETHZ und Total haben ein gemeinsames Patent angemeldet, der Ölkonzern plant, das Verfahren in den kommenden Jahren in einer Demonstrationsanlage umzusetzen.

(as)

Mehr zum Thema green fuel Projekt in den Niederlanden RWE und Innogy prüfen Anlage für grünen Wasserstoff 19.06.2019 Die Energieunternehmen RWE und Innogy prüfen gemeinsam die industrielle Produktion von grünem Wasserstoff in den Niederlanden. In einem ersten Schritt starten die Unternehmen jetzt eine Machbarkeitsstudie zum Bau einer Wasserstoff-Anlage mit einer Kapazität von 100 MW auf dem Gelände des RWE-Kraftwerks Eemshaven. mehr Grünes Kerosin soll Klima und Luftfahrt retten Power-to-Liquid-Anlage in Stade 05.06.2019 Eine Milliarde Liter sind kein Pappenstiel. Ungefähr diese Wassermenge pumpt die Elbe täglich in die Nordsee - und etwa dieselbe Menge an Kerosin verbrennt die Luftfahrt täglich zu CO2 und Wasser und trägt damit fast 3 % zu den globalen Kohlendioxid-Emissionen bei - Tendenz steigend. Angesichts eines Jahr für Jahr um fast 4 % steigenden Passagieraufkommens weiß die Branche, dass sie ebenfalls im Fokus der Klimaschützer steht, und hat das Fernziel einer CO2-neutralen Beförderung ausgegeben. mehr Transformation der Luftfahrtindustrie Flughafen Rotterdam will erste Anlage für grünes Kerosin bauen 28.05.2019 Der Flughafen Rotterdam Den Haag will gemeinsam mit einem Anlagenbaukonsortium ...

Den vollständigen Artikel lesen ...