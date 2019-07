K&S Aktie | ISIN:DE000KSAG888 | WKN:KSAG88 Mit dem gestrigen Handelstag wurde ein mehrmonatiges Tief markiert. Etwas Licht am Ende des Tunnels zeigen uns die in der Chartanalyse verwendeten Oszillatoren, Rsi und Stochastik auf. Denn der Stochastik Indikator gibt bereits ein erstes kurzfristiges Kaufsignal an. Der Rsi Indikator wird mit hoher Wahrscheinlichkeit in Kürze folgen. Aber Vorsicht, alle Trendindikatoren weisen einen Abwärtstrend auf. Bekanntlich soll man nicht ins fallende Messer greifen. ... (Andreas Opitz)

