Bayer erzielte im zweiten Quartal 2019 einen Gewinn von 11,5 Mrd. Euro. Der Gewinn (Ebitda) legte um 24,7 % auf 2,93 Mrd. Euro zu. Vor allem die Pharmasparte erzielte deutlich höhere Ergebnisse, während in der Agrochemie ein rückläufiges Geschäft verzeichnet wurde. Schuld sei hier das Wetter mit starken Regenfällen in den USA und Trockenheit in Teilen Europas und Kanadas. Für das Jahresergebnis äußerte sich der Konzern vorsichtig, das Jahresziel sei zunehmend ambitioniert.

(as)

Alle aktuellen Nachrichten zu Bayer finden Sie hier

Auch Roche betroffen

Medienbericht: Hackerangriff auf deutsche Industriegrößen 24.07.2019 Die Hackergruppe Winnti hat Medienberichten zufolge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...