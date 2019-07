Die Region Asien-Pazifik ist weiterhin einer der wichtigsten Wachstumsmärkte für aseptische Kartonpackungen. Vor diesem Hintergrund kündigt SIG mit dem Bau eines zweiten Produktionswerkes in Suzhou (China) weitere Investitionen in dieser Region an. Normal 0 21 false false false DE ZH-CN X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normale Tabelle"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; ...

