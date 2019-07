Trotz der US-Sanktionen kann Huawei für das erste Halbjahr ein starkes Wachstum vermelden. Wie stark die Sanktionen belasten, dazu schweigt der Konzern. Huawei räumt jedoch ein: Die nächsten Monate dürften hart werden.

Der chinesische Huawei-Konzern stellt sich auf höhere Kosten durch die massiven US-Sanktionen ein. "Wir werden weiter durch schwierige Zeiten gehen und in Leute und Materiel investieren müssen", sagte Verwaltungsratschef Liang Hua am Dienstag. Huawei müsse im zweiten Halbjahr noch viele Löcher stopfen. In der ersten Jahreshälfte wuchs der Umsatz des Mobilfunk-Ausrüsters und Smartphone-Anbieters noch deutlich. Das Unternehmen macht aber keine konkreten Angaben dazu, wie stark das Geschäft zuletzt durch die US-Sanktionen gelitten hat.

Huawei war von US-Präsident Donald Trump Mitte Mai unter Hinweis auf Sicherheitsbedenken auf eine schwarze Liste gesetzt worden. Damit wurde dem Unternehmen der Zugang zu Technologie von US-Konzernen und dem amerikanischen Markt weitgehen versperrt. Die Aussicht, dass Huawei-Smartphones keine Updates des Android-Betriebssystems von Google mehr bekommen, erschwerte auch die Verkäufe ...

