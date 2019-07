TransCanna Aktie | ISIN:CA89356V1040 | WKN:A2PA4W Wie auf der Grafik zu sehen ist, befinden sich im Bereich um 0,50 bis 1,00 Euro, zwei Preisziele. Diese sind mit 261,8 % gekennzeichnet. Zudem hat der Kurs nun seit dem Hochpunkt über 85 % Abgeben müssen. Deshalb besteht eine begründetet Chance, dass der Anteilschein in eine etwas ausgedehntere Erholungsphase eintritt. Die in der gleich folgenden Analyse verwendeten Indikatoren zeigen aber noch ein bärisches Bild auf. Insofern bietet es sich an, ... (Andreas Opitz)

Den vollständigen Artikel lesen ...