Kroatien, Bulgarien und Rumänien wollen in den Euro-Raum. Der Grund: Sie können sich ausrechnen, lange Zeit eher Empfänger als Zahler in der Euro-Umverteilungsmaschinerie zu werden.

Kroatien möchte den Euro einführen und hat einen Antrag auf Teilnahme am Wechselkursmechanismus mit festen Bandbreiten zum Euro gestellt. Diese Teilnahme ist Vorbedingung, um später der Währungsunion beitreten zu dürfen. In Brüssel stößt Kroatiens Antrag auf Begeisterung. Er zeige, so Euro-Gruppen-Chef Mário Centeno, dass die Euro-Zone weitere Mitglieder anziehe.

Das stimmt. Der Euro ist attraktiv - aber leider nur für Arme. Denn was Centeno verschweigt: Die Gemeinschaftswährung lockt nur noch EU-Staaten mit niedrigem Entwicklungsstand an. Neben Kroatien interessieren sich ernsthaft nur noch Bulgarien und Rumänien für den Euro. Das sind ausgerechnet die drei Staaten, die die letzten Plätze im EU-Wohlstandsranking einnehmen.

Ganz anders positionieren sich die wohlhabenderen Nicht-Euro-Staaten. Weder in Schweden noch in Dänemark ist der Euro-Beitritt noch ein Thema. Beide Länder haben sich auf Dauer mit eigenen Währungen in der EU eingerichtet. Auch in Osteuropa können sich die ökonomisch erfolgreichen Länder Polen, Tschechische Republik und Ungarn kaum vorstellen, Zloty, Krone oder Forint aufzugeben.

Warum lehnen die wirtschaftlich erfolgreicheren Länder den Euro-Beitritt ab, während relativ arme Volkswirtschaften in den Währungsraum drängen? Die Antwort ergibt sich beim Blick auf die Euro-Zustimmungswerte in der repräsentativen Eurobarometer-Umfrage der EU-Kommission. Dieser Wert ist mit der europäischen Schuldenkrise in Nicht-Euro-Ländern eingebrochen und hat sich seitdem nicht nennenswert erholt. ...

