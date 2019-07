Er wird wohl einer der wenigen europäischen Regierungschefs werden, denen man keinen Honeymoon zugesteht. Also eine Einarbeitungsphase als Premierminister von 100 Tagen, in denen man ihm Anlaufschwierigkeiten nachsieht. Boris Johnson (BJ) hat mit seiner ersten Rede im britischen Unterhaus klargemacht, dass er auch nicht gedenkt, diese in Anspruch zu nehmen. So weit, so anspruchsvoll.Und ja, zumindest sind nun die Fronten klar. Denn ein Blick auf die neue Ministerliste von BJ zeigt schnell, dass dies die erste echte Mitte-rechts-Regierung im Vereinigten Königreich seit Margret Thatcher ist. Nur mit dem Unterschied, dass er einer tief zerrissenen Partei vorsteht und diese keine echte Mehrheit im Parlament hat!

