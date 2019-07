Seit dem Amtsantritt von Johnson hat das britische Pfund 2,4 Prozent nachgegeben. Marktteilnehmer rechnen vermehrt mit einem ungeordneten Brexit.

Der Brexit-Kurs des neuen britischen Premierministers Boris Johnson sorgt bei Investoren für zunehmendes Unbehagen. Das Pfund gab am Dienstag 0,3 Prozent nach und kostete zeitweise mit 1,2117 Dollar so wenig wie seit Mitte März 2017 nicht mehr. Allein seit dem Amtsantritt Johnsons vergangene Woche gab die Währung 2,4 Prozent nach.

Börsianer fürchten, dass Großbritannien auf eine ungeregelte Trennung von der Europäischen Union zusteuert, was die weltweite Wirtschaft und die Finanzmärkte in Mitleidenschaft ziehen dürfte. Seit dem Referendum im Juni 2016, bei dem sich die britische Bevölkerung mehrheitlich für einen EU-Austritt aussprach, hat das Pfund 28 Cent an Wert verloren.

