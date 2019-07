++ Sinkender Gewinn und steigende Treibstoffkosten belasten Lufthansa-Aktie ++ Bayer unsicher, ob Ziele für Gesamtjahr erreicht werden können ++ Große Kursschwankungen bei Fresenius und Fresenius Medical Care nach Ergebnisberichten ++Die europäischen Aktienindizes notieren am Dienstagmorgen niedriger. Der britische FTSE 100 (UK100) ist die einzige Ausnahme, da er durch das schwächere GBP an Wert gewinnt. Im Hinblick auf Deutschland steht die Ertragslage ganz oben auf der Agenda, da zahlreiche DE30-Mitglieder heute ihre Quartalsberichte veröffentlicht haben. Leider scheinen diese die Anleger nicht zu überzeugen, da der deutsche Leitindex der größten Nachzügler in Europa ist. Der DE30 konnte den Bereich von 12.420 bis 12.450 Punkten erneut nicht durchbrechen. Aufgrund einer Reihe enttäuschender Ergebnisberichte großer deutscher Unternehmen steigt der Druck am Dienstagmorgen deutlich ...

