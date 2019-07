STAMAG-HV (3). Die STAMAG mache mehr als die Hälfte des Umsatzes außerhalb Österreichs, obwohl sie in Österreich "Platzhirsch" sei. Sie habe natürlich mit unfairem Wettbewerb zu kämpfen, beim Mitbewerber (offenbar aus Tschechien, wörtlich "an der Grenze zu Tschechien") seien Wasser, Energie und Mitarbeiter günstiger, auch die staatlichen Umweltauflagen würden nicht so streng gehandhabt. Bei den Ausführungen zur Fluktuation konnte man nur den Eindruck gewinnen, dass die Mitarbeiter praktisch ein Leben lang im Konzern bleiben. Dazu passt auch, dass Führungskräfte aus dem eigenen Unternehmen rekrutiert werden und nicht von außen angeworben werden, siehe auch die beiden neuen Leute im Aufsichtsrat, die eben erst ...

