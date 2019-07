Estland und Dänemark gelten als Vorzeigeländer der Digitalisierung, Kanada wird für seine KI-Strategie, Taiwan für seine Cyberministerin bewundert. Trotz aller Unterschiede kann sich Deutschland einiges abschauen.

Zu Beginn ein Fakt und eine Legende: Als Estland 1991 von der Sowjetunion unabhängig wurde, hatten weniger als die Hälfte der Esten einen Telefonanschluss. Die einzige unabhängige Verbindung zur Außenwelt sei damals, so berichtete das Magazin "Economist" einmal, ein finnisches Mobiltelefon gewesen - versteckt im Garten des Außenministers.

Nicht einmal drei Jahrzehnte später gilt Estland als Vorzeigeland der Digitalisierung. Ihre Steuererklärung können Esten online erledigen, es dauert wenige Minuten. Sie können auch über das Internet wählen - fast jeder zweite Wähler tat dies bei der vergangenen Abstimmung. Und wer will, meldet sich mit seiner digitalen Identität auf einem Gesundheitsportal an und ruft seine Laborergebnisse ab.

Auf Digitalkonferenzen und Fachtagungen sind Esten daher gefragt. Von Pforzheim bis Osnabrück wollen Bürgermeisterinnen und Staatssekretäre lernen, wie es denn nun gelingt, das öffentliche Leben zu digitalisieren. Und auch auf andere Länder schauen deutsche Politiker, wenn sie beschreiben wollen, wie ein digitales Deutschland einmal aussehen sollte: auf Dänemark, wo die Menschen ebenfalls fast alles über das Internet erledigen können. Auf Kanada, das früh in Künstliche Intelligenz (KI) investiert hat und Wissenschaft und Wirtschaft dabei erfolgreich zusammenbringt. Und auf Taiwan, wo eine Hackerin Digitalministerin ist und Bürger Projekte einreichen können, um staatliche Abläufe zu verbessern.

Es sind Vorbilder, von denen Deutschland sehr weit entfernt zu sein scheint. Noch immer nerven hier Funklöcher, sind viele Schulen chronisch unterversorgt mit W-Lan und Laptops, ist das digitale Bürgerportal weitgehend unbrauchbar. Aber was lässt sich wirklich von diesen Ländern lernen? Eignen sie sich als Modell - oder sind die Strukturen doch zu verschieden, ist ihr Vorsprung zu groß, als dass sich ihr Vorgehen heute noch in Deutschland nachahmen ließe?Estland zum Beispiel konnte vor fast 30 Jahren quasi bei null beginnen. Und Zwischenschritte einfach auslassen. Es gab damals kein Grundbuchamt - so wurde es gleich papierlos aufgebaut. Nur eine von vielen Strukturen, die digital zu schaffen für das kleine Land schlicht leichter und kostengünstiger war, als eine analoge Verwaltung zu errichten. In Deutschland lässt sich das natürlich kaum kopieren. Dem steht schon der über Jahrzehnte gewachsene Föderalismus entgegen.

Auch, dass die estnische Regierung Klassenzimmer mit Computern ausstatten ließ, dass keine zehn Jahre nach der Unabhängigkeit alle Schulen ans Internet angeschlossen waren, war im Nachhinein ein sehr schlauer und entscheidender Schritt - aber einer, den man heute in Deutschland nicht mehr einfach so nachmachen kann. Dafür kann man aus den Folgen lernen: Eine neue Generation von Esten wuchs ...

