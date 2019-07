Die Ausstattung von Ladeeinrichtungen hängt stark von der Ladeart ab und für jede ist ein Batterieladegerät notwendig. Beim AC-Laden befindet es sich im Fahrzeug, beim DC-Laden dagegen in der stationären Ladeeinrichtung, wobei alle Ladeeinrichtungen eine Ladesteuerung besitzen. Bei AC-Ladeeinrichtungen setzen Entwickler auf Fehlerstromschutzschalter (Residual Current Device, RCD), um Fehlerströme zu erkennen. Bei DC-Ladeeinrichtungen kommen dagegen Isolationsüberwachungsgeräte (Insulation Monitoring Device, IMD) zum Einsatz. Ladesäulen im öffentlichen Raum verfügen im Regelfall zudem über Bedienterminals, Abrechnungssysteme und Kommunikationseinrichtungen. In Ladeparks sind zusätzliche Einrichtungen für die Lastverteilung oder für das Energiemanagement vorhanden. All diese Komponenten reagieren empfindlich gegenüber transienten Überspannungen, weshalb ein zusätzlicher Schutz erforderlich ist.

Gefährdung durch Blitzeinwirkung und Schaltüberspannungen

Bei Ladeeinrichtungen müssen Entwickler immer mit indirekten Blitzeinschlägen - das sind Blitzeinschläge in der näheren Umgebung - rechnen. Befinden sich die Einrichtungen außerhalb von Gebäuden, ist direkter Blitzeinschlag eher unwahrscheinlich. Hinzu kommt, dass ein umfassender Schutz gegen direkte Blitzeinschläge aufwendig ist, denn so ein System besteht aus Fangeinrichtung, Ableitungen, einem geeigneten Erdungssystem, einem engmaschigen Potentialausgleichssystem sowie blitzstromtragfähigen Überspannungsschutzeinrichtungen (Surge Protective Device, SPD) Typ 1. Deshalb verzichten viele Betreiber von Ladeparks oder einzelnen Ladesäulen darauf, ein solches Blitzschutzsystem einzurichten. Direkte Blitzeinschläge nehmen sie dabei in Kauf.

Aber auch die bei indirekten Blitzeinschlägen auftretenden Spannungsspitzen auf den Versorgungs- und Datenleitungen sind meistens deutlich höher als die Stoßspannungsfestigkeit der in Ladeeinrichtungen eingesetzten Betriebsmittel und angeschlossenen Elektrofahrzeuge.

Bei der Planung von Ladeeinrichtungen müssen Entwickler jedoch nicht nur durch Blitzeinwirkungen hervorgerufene Störungen berücksichtigen, sondern auch Schaltüberspannungen aus dem speisenden Niederspannungsnetz. Sie sind ein häufig auftretendes Phänomen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...