Most Actives des Handelstages: Gold Call http://bit.ly/315UArb SAP Call http://bit.ly/2Z4fA16 Die Nervosität der Anleger ist deutlich gestiegen. Enttäuschende Unternehmenszahlen, schwache Konjunkturdaten und eine erneut scharfe Rhetorik von Donald Trump gegen China im Handelsstreit trübten am Tag vor dem US-Zinsentscheid die Stimmung. Der Dax schwankt heute 300 Punkte und fällt letztendlich über zwei Prozent. Den Wirtschaftsausblick mit den Most Actives der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß