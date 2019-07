Die Aktie der Deutschen Telekom hat den nach dem Hoch vom 5. Juli bei 15,64 Euro gestarteten Abwärtstrend verlassen und ist in einen Aufwärtstrend übergegangen. Dieser hat in den letzten Tagen eine massive Beschleunigung erfahren und die Aktie bis an die 50-Tagelinie zurückgeführt. Am Montag war die dynamische Aufwärtsbewegung so stark, dass auch der gleitende Durchschnitt signifikant überwunden werden konnte. Weil der Anstieg anschließend jedoch sogleich wieder abverkauft wurde, ging die Aktie ... (Dr. Bernd Heim)

