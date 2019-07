Obwohl inzwischen so ziemlich jedem Anleger bewusst sein sollte, dass die Beyond Meat-Aktie viel zu teuer ist, stieg das Papier lange Zeit immer weiter und erreichte am 26. Juli bei 239,71 US-Dollar ein neues Allzeithoch. Die anschließend veröffentlichten Zahlen wurden von den Anlegern mit Verkäufen quittiert, sodass sich die Aktie bis auf 201,00 US-Dollar nachgab. Mindestens ebenso interessant wie das Geschehen bei der Aktie selbst ist, was die hiesige Finanzindustrie aus diesem Wert macht und ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...