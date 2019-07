Angehende Führungskräfte müssen sich im Assessment-Center beweisen. Was man dort leisten muss, wie man sie übersteht - und warum "zu perfektionistisch" nicht als Schwäche zählt.

Jedes Auto muss alle paar Jahre zur Hauptuntersuchung. Profis untersuchen dann, ob der Wagen noch verkehrstüchtig ist: Funktioniert das Licht? Verliert das Auto Öl? Hat der Motor einen Schaden? Denn: Wer will schon mit einem unsicheren Gefährt auf die Autobahn?

Bei einem Assessment-Center für Führungskräfte passiert etwas ähnliches: Psychologen und Ökonomen stellen die Chefs und die, die es erst noch werden wollen, vor verschiedene Aufgaben, um zu prüfen: Denken sie strategisch? Können sie mit einer sich stetig verändernden Umwelt umgehen? Und schaffen sie es, ihre Mitarbeiter dabei mitzunehmen? Ein TÜV für Manager eben. Dabei spielt es keine Rolle, ob jemand in der Vergangenheit schon mal Chef war. Denn für Autos wie für Führungskräfte gilt: Nur weil sie früher einmal funktioniert haben, tun sie das nicht zwangsläufig auch in der Zukunft.

In einer regelmäßigen Befragung von Dax-Konzernen stellte Stefan Höft, Professor an der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit (HdBA), fest, dass zwar 25 von 30 Dax-Konzernen Bewerber an solchen Auswahltagen bewerten lassen. Allerdings eher, um aus einer großen Masse an Nachwuchsführungskräften eine kleinere Zahl an tauglichen Kandidaten herauszufiltern. Fast die Hälfte der Dax-Unternehmen tut das. Bei der obersten Führungsebene sind es dagegen nur 17 Prozent.

Wie genau ein Assessment aussieht, hängt davon ab, wer es ausrichtet. In großen Konzernen werden die Auswahltage auch von der Personalabteilung konzipiert. In kleineren und mittelständischen Unternehmen wird das Prozedere eher an Dienstleister abgegeben. Der Begriff Assessment-Center ist aber nicht geschützt. Klar ist nur: Es werden mehrere Verfahren angewendet, um die fachliche und persönliche Eignung eines Kandidaten für eine bestimmte Position zu ermitteln. ...

