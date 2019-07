In Kooperation mit http://www.businessinsider.de , einem Medium des Springer Verlags. Siehe auch http://www.finanzen.at . 30.07. 16:54: Edeka will gegen einen alarmierenden Trend ankämpfen - ihr solltet deshalb auf dieses Detail an den Produkten achtenMikroplastik hat fatale Auswirkungen auf die Umwelt. Jährlich 330.000 Tonnen werden allein in Deutschland laut Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik pro Jah ...>> Artikel lesen 30.07. 16:50: Facebook warnt vor seiner eigenen Kryptowährung LibraFacebook wiederholte in seinem kürzlich erschienen Quartalsbericht die Absicht, die digitale Währung Libra im Jahr 2020 einzuführen. Allerdings warnt der Tech-Konzern seine Inves ...>> Artikel lesen 30.07. 16:49: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...