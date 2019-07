Angesichts der anhaltenden Schwäche der globalen Autoindustrie senkte der SDAX-Konzern die Umsatz- und Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr, wie die Franken am Montagabend nach Handelsschluss in Herzogenaurach mitteilten.Mit der Warnung reiht sich Schaeffler ein in eine Reihe von Zulieferern, die stark vom Geschäft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...