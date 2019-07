Die vergangenen Tage waren für den 3D-Druckerhersteller SLM Solutions alles andere als angenehm. Denn Ende letzter Woche hatte das Unternehmen eine Gewinnwarnung herausgeben müssen. Das Schlimme daran, was auch für deutliche Kursverluste sorgte, war die Tatsache, dass sich SLM dabei keine neuen Prognosen für das laufende Jahr zutraute. Damit lässt man Markt und Analysten quasi im Wald stehen. SLM geht in Richtung Aufwärtstrend! Kein Wunder, dass die Verluste in der Aktie auch in der neuen Woche ... (Carsten Müller)

Den vollständigen Artikel lesen ...