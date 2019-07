Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Bankenunion zeigt: Juristisch lässt sich der Weg in die Haftungsunion nicht aufhalten.

Der Zug in Richtung Zentralisierung und Vergemeinschaftung von Risiken in der Europäischen Union ist rechtlich nicht mehr zu stoppen. Das ist die Quintessenz des heutigen Urteils des Bundesverfassungsgerichts zur Bankenunion. Die Karlsruher Richter wiesen die Verfassungsbeschwerden der Europolis-Gruppe um den Berliner Finanzwissenschaftler Markus C. Kerber ab. Die Kläger hatten moniert, die Bankenunion sei rechtswidrig, weil mit ihr wichtige Kompetenzen ohne ausreichende Rechtsgrundlage auf die Europäische Ebene verlagert werden und Deutschland hohe finanzielle Risiken eingehe.

Die Verfassungsrichter urteilten, die gemeinsame Bankenaufsicht, für die seit 2014 die Europäische Zentralbank (EZB) zuständig ist, sei mit dem EU-Recht vereinbar, da sie "der EZB die Aufsicht über die Kreditinstitute in der Eurozone nicht vollständig überträgt". Tatsächlich beaufsichtigt die EZB seit 2014 nur die großen Banken in der EU. Derzeit sind dies 114 Institute, darunter 19 aus Deutschland. Die übrigen, weniger bedeutenden Banken werden weiterhin von den nationalen Behörden beaufsichtigt. In Deutschland sind dafür die Bafin und die Bundesbank zuständig. Die nationalen Aufsichtsbehörden, so die Karlsruher Richter, "üben ihre Befugnisse aufgrund originärer Zuständigkeiten aus und nicht infolge einer Ermächtigung durch die EZB". Angesichts der "weiterhin bestehenden umfangreichen Befugnisse der nationalen Behörden, scheide "eine offenkundige Verletzung des Subsidiaritätsprinzips aus".

Formalrechtlich mag das stimmen. Faktisch aber sind die nationalen Behörden bei ihren Aufsichtsaufgaben an EU-einheitliche Maßstäbe gebunden. Zudem kann die EZB jederzeit die Aufsicht und Prüfung auch der ...

