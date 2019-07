Die Analysten der Baader Bank bestätigen Polytec mit Buy und Kursziel 12,0 Euro. In Anbetracht der jüngsten negativen Nachrichten von OEMs und anderen Automobilzulieferern rechnen die Analysten damit, dass Polytec schwache Zahlen für das 2. Quartal vorlegen wird. Das Unternehmen leidet unter einer geringen Automobilproduktion, einem starken Rückgang des Dieselabsatzes (wo Polytec relativ stark exponiert ist) sowie anhaltenden WLTP-Problemen. Infolgedessen sei es zu einer Unterauslastung in einigen Werken gekommen, so die Analysten. Das Unternehmen hat für das Geschäftsjahr 2019 Umsatz und Ergebnis auf dem Niveau des Vorjahres erwartet und insbesondere für das 2. Halbjahr 2019 eine Erholung des Automobilgeschäfts angenommen. Angesichts der ...

