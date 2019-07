Der Nothilfekoordinator der Vereinten Nationen findet drastische Worte. Der Uno-Sicherheitsrat müsse sich für ein Ende des Blutvergießens in Syrien einsetzen.

Uno-Nothilfekoordinator Mark Lowcock hat den Uno-Sicherheitsrat aufgerufen, sich endlich für ein Ende des Blutvergießens in der umkämpften syrischen Provinz Idlib einzusetzen. Ansonsten drohe dort die schlimmste humanitäre Katastrophe des 21. Jahrhunderts, sagte Lowcock am Dienstag in New York. Den Mitgliedern ...

