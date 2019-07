Der US-Technologiekonzern konnte seinen Umsatz im vergangenen Quartal deutlich steigern. Nur bei den iPhone-Verkäufen gibt es Verluste.

Apple hat im vergangenen Quartal besser abgeschnitten als erwartet. Zwar verkaufte der Konzern aus Kalifornien weniger iPhones, vor allem in China. Dafür liefen die Geschäfte in der Servicesparte mit Apple Music und dem App Store besser, wie Apple am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Von April bis Juni zogen die Gesamterlöse des Smartphone-Herstellers um ein Prozent auf 53,8 ...

