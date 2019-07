Personalchefin Janina Kugel wird Siemens offenbar verlassen. Anwältin und Aktionärsschützerin Daniela Bergdolt erklärt, was eine Unterschreitung der selbstgesteckten Frauenquote im Vorstand für Siemens bedeuten würde.

WirtschaftsWoche: Siemens-Personalchefin Janina Kugel wird den Konzern offenbar verlassen. Ob der Vertrag von Lisa Davis verlängert wird, die als Vorstand für die Energiesparte zuständig ist, gilt als ungewiss. Läuft Siemens Gefahr, ein männerdominierter Vorstand ohne Frauen zu werden?Daniela Bergdolt: Das kann sicher passieren. Gleichzeitig zeigt Siemens aber in einem ausreichenden Maß, dass das Unternehmen eigentlich genderlos ist, das Geschlecht also keine Rolle spielt, sondern die Qualifikation zählt. Ich bin mir sicher, dass die Stelle des Personalvorstands wieder mit einer geeigneten Position besetzt wird, im besten Fall natürlich mit einer Dame.

Siemens hat sich selbst eine Quote von 25 Prozent Frauenanteil im Vorstand auferlegt. Hätte eine zwischenzeitliche Unterschreitung der Quote denn Konsequenzen für Siemens?Natürlich bedeutet ein Verfehlen der Frauenquote einen Reputationsschaden für Siemens. Gerade ein großes Unternehmen wie Siemens hat sicher qualifizierte Frauen genug, die auch vorstandsfähig sind. Wichtig wird bei einer Unterschreitung der Quote die Erklärung des Unternehmens sein, warum man dieses Ziel verfehlt.

Muss aus Ihrer Sicht zwingend eine Frau die Nachfolge von Janina Kugel antreten?Schauen ...

