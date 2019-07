Seit Wochen hat unser Kolumnist auf seinen eigenen straßentauglichen E-Tretroller gewartet. Doch der kam und kam nicht. Jetzt will er ihn gar nicht mehr. Weil er verärgert ist und es bessere Alternativen gibt.

Auf dem Markt für E-Tretroller herrscht auf verstörende Weise Anarchie. Nein, nein, die Vorschriften, wie ein straßentauglicher E-Tretroller beschaffen sein muss, sind seit Mitte Mai klar. Das ist es nicht.

Aber es ist schon kurios, wie es unsere Gesellschaft erschüttert, wenn plötzlich ein neuartiges Fahrzeug in unserem Alltag auftaucht. Man nennt dieses Angstphänomen: ausprobieren.

1. In Deutschland findet man es erstmal bescheuert. Denn es ist ja neu. Jetzt wird erstmal jeder Unfall mit einem E-Tretroller doppelseitig in deutschsprachigen Zeitungen ausgewalzt. Getreu dem Motto: Seht ihr…! Das jüngst als erster schwerer Unfall mit einem dieser neuen E-Scooter in den Online-Boulevardmedien regelrecht entzückt aufgegriffene Unglück in Ostwestfalen war in Wahrheit gar keins mit einem dieser neuen Roller. Es war ein größeres dreirädriges Fahrzeug mit Führerscheinpflicht, wie es es schon lange vorher gab. Aber wir wollen nun einmal, dass sich unsere Bedenken bestätigen. Vor allem die Gefahr für Fußgänger. Es bahnt sich an: Noch vor dem richtigen Klimawandel sind wir alle längst totgerollert worden. Übrigens: Autos sind viel gefährlicher.

2. Einige Händler verklausulieren nun in den Produktbeschreibungen die fehlende Straßenzulassung ihrer mittlerweile wegen der neuen Gesetze veralteten Fahrzeuge und schreiben Dinge im Stil von "neue urbane Mobilität". In Wirklichkeit darf man mit den allermeisten alten Rollern aber gerade einmal die vier Meter von der Haustür bis zur Pforte im Vorgarten rollen. Auf Privatgrundstücken also. Oder sie schreiben: Die Geräte seien "leicht genug, um den Elektroscooter nahezu überall mit hinnehmen zu können." (otto.de über den Roller SXT Buddy V2). Aber wohin denn? In den Bus? In den Zug? Wozu? Man darf nach Ankunft mit ihnen ja nicht auf der Straße die letzte Meile zurücklegen.

Gibt man bei amazon.de ins Suchfeld "E-Tretroller" ein, macht einem die Suchmaschine den Vorschlag "E-Tretroller mit Straßenzulassung". Klickt man darauf, erscheint eine lange Liste mit mehr als 60 E-Tretrollern - von denen allein auf der ersten Ergebnisseite aber fast keiner eine Straßenzulassung hat. Das ist so, als würde man den Kellner fragen: "Was haben Sie denn an alkoholfreien Cocktails?" Und der würde dann die Liste mit den hochprozentigen bringen. Muss man erstmal drauf kommen.3. Die Hersteller kommen mit der Produktion der Roller mit Straßenzulassung ...

