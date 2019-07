CT: Die International Rotating Equipment Conference geht in die 4. Runde. Welches sind die wesentlichen Änderungen bzw. Neuerungen gegenüber den bisherigen Veranstaltungen? Peters: Die International Rotating Equipment Conference ist eine technisch-wissenschaftliche Großkonferenz mit Anwendungsbezug. Sie hat sich als weltweit größtes internationales Branchen-Netzwerk-Event für technische Neuheiten sowie den Erfahrungsaustausch beim Betrieb von Pumpen, Kompressoren und Vakuumtechnik etabliert. Gerade diese Vorteile schätzen die Besucher. Sie äußerten auch den Wunsch, den traditionellen Vierjahresturnus auf drei Jahre zu verkürzen. Dies werden wir nun im Herbst 2019 umsetzen. Erstmals findet die Veranstaltung in der boomenden Rhein-Main-Region, in Wiesbaden, statt. Neu ist auch, dass wir auf Basis einer Konferenz-App ein gezieltes Matchmaking zwischen Konferenzteilnehmern ermöglichen.

CT: Welche aktuellen Themen zu Verdichtern und Kolbenkompressoren beschäftigen Anwender und Hersteller derzeit am meisten? Peters: Die Themen Digitalisierung, d. h. Industrie 4.0, Condition Monitoring und OPC UA - die Open Platform Communication Unified Architecture - aber auch nach wie vor Nachhaltigkeit, d. h. Energieeffizienz und ressourcenschonende Herstellung ziehen sich durch das ganze Konferenzprogramm. Die einzelnen Produktgruppen sind diesbezüglich aber unterschiedlich weit. Die Hersteller von Flüssigkeitspumpen und Vakuumpumpen sind derzeit unter anderem ...

