Atrium Real Estate hat Halbjahreszahlen präsentiert. Das EBITDA blieb mit 81,0 Mio. Euro (vs. 80,9 Mio. im 1 HJ 2018) stabil. Die Nettomieterlöse auf Vergleichsbasis nach EPRA verbesserten sich um 0,5 Prozent auf 51,5 Mio. Euro. Der NAV je Aktie nach EPRA zeigt einen Wert von 5,05 Euro, was einer Zunahme von 0,4% im Vergleich zum Jahresende 2018 entspricht. Liad Barzilai, Chief Executive Officer der Atrium Gruppe, kommentiert: "Das erste Halbjahr 2019 war eine weitere erfolgreiche Periode, in der wir Kapital erfolgreich umgeschichtet haben und in der wir die wirklich positiven Effekte der Renovierungen, insbesondere in unseren Warschauer Assets, wahrgenommen haben. Unser Managementfokus liegt weiterhin auf der Fortsetzung unserer Strategie und der Erzielung positiver ...

