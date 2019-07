Tagesgewinner war am Dienstag Noble Corp plc mit 20,79% auf 2,15 (206% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 6,44%) vor SolarWorld mit 12,35% auf 0,05 (744% Vol.; 1W -23,33%) und TTM Technologies, Inc. mit 4,24% auf 10,32 (114% Vol.; 1W 4,67%). Die Tagesverlierer: Signature AG mit -17,39% auf 0,95 (115% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -17,39%), Under Armour mit -12,24% auf 24,08 (556% Vol.; 1W -11,44%), Mologen mit -11,81% auf 3,81 (362% Vol.; 1W -12,61%)Die höchsten Tagesumsätze hatten BP Plc (55420,78 Mio.), Vodafone (48950,81) und Rio Tinto (34017,07). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2019er-Tagesschnitt gab es bei SolarWorld (744%), Under Armour (556%) und Baumot Group (486%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...