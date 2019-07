Der Konzernumsatz der OMV stieg im Halbjahr um 7% auf 11.438 Mio. Euro infolge höherer Verkaufsmengen und realisierter Ölpreise in Upstream sowie gesteigerter Verkaufsvolumina in Downstream, wie der heimische Öl- und Gaskonzern mitteilt. Das CCS Operative Ergebnis vor Sondereffekten verbesserte sich von 1.544 Mio in 1-6/18 auf 1.806 Mio. Euro. Das Upstream-Ergebnis betrug 1.043 Mio. Euro (1-6/18: 895 Mio). Netto-Markteffekte in Höhe von 193 Mio. Euro beeinflussten das Ergebnis positiv, wie es heißt. Höhere durchschnittlich realisierte Ölpreise und positive FX-Effekte wurden von gesunkenen durchschnittlich realisierten Gaspreisen teilweise kompensiert. Die operative Performance betrug 160 Mio. Euro und ist im Wesentlichen auf die OMV Akquisitionen in Abu Dhabi ...

