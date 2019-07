EQS Group-Media / 2019-07-31 / 09:09 *COME UNA MONETA CAMBIER?? IL MONDO* _Shakti Coin farà funzionare meglio la globalizzazione per la classe media_ *BERKELEY, California (31 LUGLIO 2019) - *Da 20 anni ci dicono che la globalizzazione cambierà il mondo e livellerà i valori in campo. Invece, negli ultimi due decenni, i ricchi sono diventati più ricchi e i poveri più poveri. *Cos'è andato storto?* ?^ piuttosto semplice: anche se la tecnologia ci consentiva di connetterci a livello globale, il vecchio monetario relazionale ostacolava il progresso dell'umanità. Shakti Coin, un'unica criptovaluta basata su un protocollo Proof-of-Effort (PoE) ancorato al dollaro statunitense è l'anello mancante per far prosperare la globalizzazione. Shakti è uno strumento globale per un'economia globale. Con le valute tradizionali, se lavorate in remoto per un cliente sudafricano e vivete negli Stati Uniti, al momento di ricevere il pagamento potreste perdere oltre il 15% in commissioni di cambio. Con la valuta Shakti, le commissioni di transazione vicine allo zero e il trasferimento immediato di valore, l'economia globale s'impenna. Una connettività affidabile è essenziale per un'economia globale; il modo in cui gli Shakti Coins vengono estratti e generati contribuisce anche alla crescita intellettuale e al successo di tutti a livello mondiale. I fondatori sono fermamente convinti che un'istruzione solida sia un modo per eradicare la povertà e favorire il successo delle persone. Hanno guardato alla Svizzera, una piccola nazione con una grande enfasi sull'istruzione per tutti, come modello da seguire per la popolazione mondiale. Capire come funziona Shakti Coin è facile. Per ogni giorno che un bambino va a scuola, i genitori ricevono uno Shakti Coin, che ha un valore nominale e fisso di 5 USD. I verificatori ricevono un micro-pagamento per verificare la presenza e i genitori del bambino guadagnano uno Shakti Coin. Poi, gli Shakti Coin possono essere utilizzati come mezzo di scambio in una rete di aziende in costante aumento. Inoltre, anche le scuole partecipanti possono ricevere micro-pagamenti da utilizzare per migliorare le infrastrutture scolastiche. "In alcuni Paesi, uno Shakti Coin può coprire il fabbisogno alimentare giornaliero di un'intera famiglia", ha affermato Gary, un volontario che lavora per la Swiss Shakti Foundation. "?^ sufficiente per il sostentamento di una famiglia, ma non per farla diventare ricca. Pertanto, la famiglia è incentivata a continuare a mandare il bambino a scuola." *Informazioni su Shakti Coin:* Il progetto Shakti è un'iniziativa internazionale e non è affiliato a industrie, governi, movimenti religiosi o politici. Ulteriori informazioni disponibili su https://www.shakticoin.com [1]. *Contatti con i media* Swiss Shakti Foundation secretariat@shakticoin.com Materiale supplementare per il messaggio: Documento: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=IMWSBQSPYN [2] Titolo del documento: COME UNA MONETA CAMBIER?? IL MONDO Editore: Swiss Shakti Foundation Parola (s): Finanze Fine Corporate News 849447 2019-07-31 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=386eadbf7a05e2df3c39140464fd5043&application_id=849447&site_id=vwd&application_name=news 2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=86df5b57667894bc1b1a74cf6ee99e1e&application_id=849447&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

July 31, 2019 03:09 ET (07:09 GMT)