An Europas tonangebenden Börsen ist es am Dienstag weiter bergab gegangen. Neben neuen Querschüssen von US-Präsident Donald Trump im amerikanisch-chinesischen Handelskonflikt belasteten die anhaltende Nervosität einen Tag vor dem US-Zinsentscheid sowie einige enttäuschende Unternehmenszahlen. Am besten hielt sich noch der Londoner Markt, der bereits zu Wochenbeginn besser als die anderen Handelsplätze abgeschnitten hatte, er profitierte vom weiter sinkenden Pfund. Der EuroStoxx 50 weitete nach einem schwachen Start seine Verluste aus und schloss mit einem Minus von 1,7%, der französische Index musste 1,6% abgeben, in Deutschland kam es sogar zu einer Abgabe von 2,2%, lediglich in London konnte sich die Börse mit einem Rückgang von 0,5% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...