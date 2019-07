Die Aktien des Fußball-Drittligisten schießen um mehr als 20 Prozent in die Höhen. Bereits beim Börsendebüt war es fast 30 Prozent nach oben gegangen.

An der Börse kann der Fußball-Drittligist SpVgg. Unterhaching selbst ein Unentschieden in einen Sieg verwandeln. Obwohl der Münchener Vorortverein am Vorabend in der Liga gegen KFC Uerdingen einen Sieg aus der Hand gegeben hat, legte die Aktie am Mittwochmorgen mehr als 20 Prozent zu.

In der Spitze gewannen die Papiere der Münchener bis zu 21,7 Prozent auf 12,60 Euro. Bereits beim Börsenstart am Dienstag hatte die Papiere den Handel mit einem ...

