++ Märkte erwarten geldpolitisches Update der Fed ++ Neuigkeiten an der Handelsfront ++ GBP massiv unter Druck ++ DE30 mit Erholungsversuch am Mittwochmorgen ++An der Wall Street ist vor dem heute Abend anstehenden Zinsentscheid der Fed sowie nach ersten Hinweisen zu den wieder aufgenommenen Verhandlungsgesprächen zwischen den USA und China eine passive Haltung zu beobachten. US-Präsident Donald Trump brachte am Dienstag nochmals seine Enttäuschung über den geldpolitischen Kurs der Fed zum Ausdruck und forderte eine große Zinssenkung (50 Basispunkte). Der Aktien- und Anleihemarkt hat eine kleine Kürzung (25 Basispunkte) ...

