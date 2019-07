Höher gesteckte Jahresziele haben den Anlegern von RIB Software am Mittwoch nicht für einen weiteren Kursanstieg gereicht. Die Papiere waren zwar freundlich in den Handel gestartet, dann aber setzte eine Talfahrt ein, als sich am Markt die Auffassung durchsetzte, dass das erste Halbjahr des Herstellers von Bausoftware nicht so überzeugend verlaufen war wie es die neuen Prognosen suggerierten. Zuletzt sackten die Papiere als SDax-Schlusslicht um fast 3 Prozent auf 17,48 Euro ab. Im Tief waren sie sogar zu 17,06 Euro zu haben.

Am Markt wurde kritisch gesehen, dass das höhere Umsatzziel zwar deutlich über den Erwartungen lag, jenes für den operativen Gewinn jedoch nicht. Dies werfe Fragen auf hinsichtlich der Profitabilität - und dies habe sich auch im ersten Halbjahr so gezeigt. Das Betriebsergebnis (Ebitda) war im zweiten Quartal im Jahresvergleich um 3,3 Prozent gesunken, obwohl sich eine Bilanzierungsänderung noch positiv ausgewirkt hatte.

Dieser Wermutstropfen kommt nach einem sehr guten Lauf der Papiere, sodass auch Gewinnmitnahmen für die Kursverluste verantwortlich gemacht wurden. Seit dem Jahreswechsel hatten die Papiere bis zum Vortag etwa die Hälfte an Wert gewonnen, was ihnen unter den 70 Indexwerten im SDax einen Rang unter den Top 10 eingebracht hatte. Der Index der Kleinwerte ist in derselben Zeit nur um 17 Prozent gestiegen./tih/men/jha/

ISIN DE000A0Z2XN6

