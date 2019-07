++ Airbus mit starkem Ergebnisbericht für Q2 ++ DE30 zog sich in wichtige Unterstützungszone zurück, FOMC-Zinsentscheid im Fokus ++ Infineon steigt, da Apple besser als erwartete Ergebnisse veröffentlicht ++Die europäischen Aktienindizes weisen zu Beginn der Sitzung am Mittwoch keine einheitliche Richtung auf. Die Mehrheit der Blue-Chip-Indizes handelt nach der ersten Handelsstunde tiefer, während in Italien, Belgien oder Polen Gewinne zu beobachten sind. Bauherren und Raffinerien outperformern, während Immobilien- und Versorgungsunternehmen am schlechtesten abschneiden. Der DE30 brach gestern aufgrund einer Reihe enttäuschender Ergebnisberichte ein. Ein Rückgang von mehr als 2% brachte den deutschen Leitindex zurück in eine wichtige Unterstützungszone (12.090 bis 12.170 Punkte). Wie geht es jetzt weiter? Vieles wird vom heutigen Fed-Zinsentscheid abhängen, da sich dieser auf die US-Indizes auswirken ...

