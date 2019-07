Es war offensichtlich nicht das, was sich die Anleger von Bayer erhofft hatten: Trockenheit in Europa und Kanada auf der einen Seite, Überschwemmungen und Regenfälle im Mittleren Westen auf der anderen haben die Umsatzentwicklung von Bayer im zweiten Quartal deutlich beeinträchtigt. Der Pharma- und Agrochemiekonzern verbuchte laut Medienberichten währungs- und portfoliobereinigt nur ein Wachstum von 0,9 Prozent. Der Kurs der Bayer-Aktie fiel am Dienstag prompt um fast vier Prozent auf 57,17 Euro. ... (Achim Graf)

