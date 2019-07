Die Alphabet-Aktie markierte am 29. April bei 1.296.07 US-Dollar ihr Jahreshoch. Anschließend übernahmen die Bären das Kommando, sodass der Kurs bis Anfang Juni auf ein Tief bei 1.027,03 US-Dollar zurückfiel. Nachdem das Tief ausgebildet worden war, startete am 3. Juni ein neuer kurzfristiger Aufwärtstrend. Er konnte die Ende Juni wieder erreichte 50-Tagelinie im Juli überwinden und diese anschließend auch verteidigen. Sehr positiv nahm der Markt die von Google in der Vorwoche vorgelegten Quartalszahlen ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...