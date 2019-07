Das bayrische Bauunternehmen Max Bögl will ausgerechnet den umstrittenen Transrapid wieder schweben lassen und so den Nahverkehr revolutionieren. Doch möglicherweise kommt die Magnetbahn für die meisten Citys zu spät.

Normalerweise schwärmen Unternehmer in solchen Momenten, Stefan Bögl aber schweigt. An einem heißen Junitag steht der Chef des Bauunternehmens Max Bögl vor seinem Wunderwerk der Technik: Die Teststrecke für die Magnetschwebebahn ist 744 Meter lang, verläuft mal ebenerdig, mal ein paar Meter hoch auf grauen Beton- und Stahlträgern. Nebenan rauschen Autos über die Bundesstraße 299 bei Sengenthal in der bayrischen Oberpfalz vorbei. Bögl, 44 Jahre alt, hat Krawatte und Sakko abgelegt. Er stemmt die Hände in die Hüften - und genießt.

Der Unternehmer lauscht den Worten seines Technikmanagers. Bert Zamzow leitet das Transport System Bögl, kurz: TSB. Die Magnetschwebebahn ist die neue Hoffnung des Bauunternehmens. Wie eine Tram auf Kufen soll sie Passagiere künftig leise und leichtgängig durch die Innenstädte transportieren. Die Stahl- und Betonträger der Schwebebahn seien 1,2 Meter "schlank", betont Zamzow begeistert. Bis zu 36 Meter weit können die Träger auseinanderstehen - genügend Spielraum, um das System auch in eng besiedelten Metropolen aufbauen zu können. TSB sei "einzigartig". Und vor allem: Darin stecke "zu 100 Prozent Max Bögl, es ist alles aus einer Hand", schwärmt Zamzow.

Transrapid light

Unternehmenschef Bögl und Techniker Zamzow wirken bei der Präsentation ihrer Innovation wie ein Herz und eine Seele. Die zwei Ingenieure genießen die Details ihrer Technik - jeder auf seine Weise. TSB soll das Bauunternehmen Max Bögl in eine neue Sphäre katapultieren und den Nahverkehr in den Städten weltweit revolutionieren. Bögl geht volles Risiko, nicht das erste Mal. Das ist Teil der Firmen-DNA, die Max Bögl zu einem von Deutschlands führenden Baukonzernen machte. Gleichzeitig warnen Verkehrsexperten bei dem Transporter auf Magneten vor zu viel Euphorie. Das Vorpreschen der Familie Bögl aus der Oberpfalz soll beweisen, dass der Transrapid noch lange nicht tot ist. Max Bögl war einst Zulieferer des in den Neunzigerjahren mit hohen Erwartungen gestarteten Industriekonsortiums um Siemens und Thyssenkrupp. Der damalige bayrische Ministerpräsident Edmund Stoiber schwärmte damals in einer weitgehend konfusen und heute legendären Rede von der Zeitersparnis, die der Transrapid zwischen München Hauptbahnhof und Flughafen bringe. Aber der Airport-Zubringer scheiterte, ebenso der Metrorapid durch das Ruhrgebiet. Zu teuer, zu monströs. Gebaut wurde die Magnetschwebebahn nur auf 30 Kilometern in Shanghai. Bögl will die Technik nun wiederbeleben - auf eigene Faust.

In Zukunft soll es den Transrapid eine Nummer kleiner geben. Das TSB beschleunigt auf bis zu 150 Kilometer pro Stunde - knapp ein Drittel so schnell wie das Pendant in Shanghai. Das Bögl-System ist für den Nahverkehr konstruiert. Durch den hohen Fahrweg und den Abstand zwischen den Stützsäulen soll die Bahn über Autos und Fußgänger hinwegschweben. Ziel sei es, das Konzept "in die bestehende Infrastruktur zu integrieren", sagt Stefan Bögl nach Minuten des Schweigens. Da, wo eine U-Bahn endet, könnte das TSB Großstädter weiter in die Vororte transportieren. Da, wo kein adäquater Nahverkehr existiert, ...

