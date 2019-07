Apples Quartalszahlen sind besser ausgefallen, als erwartet. Das treibt auch den Aktienwert des Tech-Unternehmens, auf 217 Dollar pro Anteil.

Apple ist an der Börse wieder mehr wert als eine Billion Dollar. Anleger an der Wall Street deckten sich nach den besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen am Mittwoch mit Aktien ein und trieben den Kurs vorbörslich um 4,2 Prozent auf 217 Dollar. Dadurch stieg der Börsenwert des iPhone-Herstellers wieder knapp über die Billionengrenze. Allerdings ist ihm der IT-Konzern Microsoft bei der Marktkapitalisierung immer noch einen Schritt voraus.

Analysten stimmte ...

