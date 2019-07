Die Aktie der amerikanischen General Electric bemüht sich seit Wochen die im Bereich von 10,70 US-Dollar vor ihr liegenden Widerstände zu überwinden. Da die Käufer bislang immer wieder an dem starken Widerstandsband gescheitert sind, hat sich in den letzten Monaten eine volatile Seitwärtsbewegung ausgebildet. Sie wird auf der Unterseite durch die Marke von 9,80 US-Dollar und auf der Oberseite durch das Widerstandsband bei 10,70 US-Dollar begrenzt. In der Mitte dieses Bandes befindet sich die 50-Tagelinie. ... (Dr. Bernd Heim)

